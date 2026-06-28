Путин: Весь народ России поддерживает наших героев на передовой

Президент Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции на передовой пользуются поддержкой всего российского народа. Об этом он сказал на съезде «Единой России».

Путин заявил о поддержке участников СВО со стороны всего российского народа. Видео © Life.ru

«Сегодня весь наш народ поддерживает наших героев на передовой, верит в нашу армию и флот», — сказал он.

Отдельно он обозначил задачу партии — делать всё возможное для достижения поставленных целей.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области обсуждается привлечение ветеранов специальной военной операции к управленческой работе в органах власти региона. В регионе действует образовательная программа «Сталь», в рамках которой подготовку проходят 31 участник.