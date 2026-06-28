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Регион
Опубликовано 28 июня, 13:22

Путин: Весь народ России поддерживает наших героев на передовой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции на передовой пользуются поддержкой всего российского народа. Об этом он сказал на съезде «Единой России».

Путин заявил о поддержке участников СВО со стороны всего российского народа. Видео © Life.ru

«Сегодня весь наш народ поддерживает наших героев на передовой, верит в нашу армию и флот», — сказал он.

Отдельно он обозначил задачу партии — делать всё возможное для достижения поставленных целей.

Путин: Россия твёрдо стоит на ногах и готова защищать свои интересы
Путин: Россия твёрдо стоит на ногах и готова защищать свои интересы

Ранее сообщалось, что в Белгородской области обсуждается привлечение ветеранов специальной военной операции к управленческой работе в органах власти региона. В регионе действует образовательная программа «Сталь», в рамках которой подготовку проходят 31 участник.

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Милена Скрипальщикова
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