Путин: Весь народ России поддерживает наших героев на передовой
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Президент Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции на передовой пользуются поддержкой всего российского народа. Об этом он сказал на съезде «Единой России».
Путин заявил о поддержке участников СВО со стороны всего российского народа. Видео © Life.ru
«Сегодня весь наш народ поддерживает наших героев на передовой, верит в нашу армию и флот», — сказал он.
Отдельно он обозначил задачу партии — делать всё возможное для достижения поставленных целей.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области обсуждается привлечение ветеранов специальной военной операции к управленческой работе в органах власти региона. В регионе действует образовательная программа «Сталь», в рамках которой подготовку проходят 31 участник.
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