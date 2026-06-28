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Опубликовано 28 июня, 13:29

Киевский режим отступает и переходит к террору, заявил Путин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские силы отступают по всей линии фронта и в связи с этим прибегают к террористическим методам. По словам главы государства, целенаправленные удары по мирным жителям и гражданским объектам, а также вербовка диверсантов внутри России являются примерами таких террористических действий.

«(Киевский) режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешёл к откровенно террористическим методам», — сказал президент в ходе своего выступления на съезде «Единой России».

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Ранее президент Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что страна уверенно стоит на ногах и готова отстаивать свои коренные интересы, будущее, суверенное мировоззрение, традиции и устои. Он охарактеризовал текущий этап как период опоры на прочную внутреннюю основу.

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Наталья Демьянова
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