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Опубликовано 28 июня, 14:42

В Белгородской области хотят создать восемь батальонов БАРС для защиты от ВСУ

Обложка © ChatGPT/ Life.ru

Обложка © ChatGPT/ Life.ru

В Белгородской области планируют создать восемь батальонов БАРС для защиты региона от атак ВСУ. Об этом в комментарии ИС «Вести» сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«У нас уже создано добровольческое формирование «БАРС-Белгород», которое осуществляет защиту региона. В планах у нас создать полностью восемь батальонов. Семь из них будут организовывать оборону, противодействие беспилотным системам в семи муниципальных округах», — сказал Шуваев.

Кроме того, ещё одно подразделение сделают резервным. Его планируют задействовать на случай попыток ВСУ зайти на территорию России в районе Белгородской области.

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Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области в результате атак FPV-дронов пострадал мирный житель, повреждены автомобили, линии электропередачи и инфраструктура в нескольких населённых пунктах.

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Полина Никифорова
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