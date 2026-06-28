В Белгородской области хотят создать восемь батальонов БАРС для защиты от ВСУ

В Белгородской области планируют создать восемь батальонов БАРС для защиты региона от атак ВСУ. Об этом в комментарии ИС «Вести» сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«У нас уже создано добровольческое формирование «БАРС-Белгород», которое осуществляет защиту региона. В планах у нас создать полностью восемь батальонов. Семь из них будут организовывать оборону, противодействие беспилотным системам в семи муниципальных округах», — сказал Шуваев.

Кроме того, ещё одно подразделение сделают резервным. Его планируют задействовать на случай попыток ВСУ зайти на территорию России в районе Белгородской области.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области в результате атак FPV-дронов пострадал мирный житель, повреждены автомобили, линии электропередачи и инфраструктура в нескольких населённых пунктах.