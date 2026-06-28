Оставшийся на Украине мобилизационный потенциал оценивается в 1,1–1,3 млн человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства заявил, что значительная часть этого числа имеет бронь от призыва и работает на предприятиях критически важной инфраструктуры. По его словам, такие данные объясняют попытки Владимира Зеленского добиться возвращения мужского населения из стран ЕС.

Всеобщая мобилизация действует на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Изначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижнюю планку снизили до 25 лет.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что миллионы граждан Украины ежедневно наблюдают за нарушением основного закона во время силовой мобилизации. Парламентарий подчеркнул, что власти систематически игнорируют статью 3. Она провозглашает человека, его жизнь, здоровье, честь и достоинство, а также неприкосновенность и безопасность наивысшей социальной ценностью.

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