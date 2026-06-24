В Николаевской области Украины полицейский ударил больного диабетом ребёнка во время силовой мобилизации его отца. По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, после инцидента мальчика вечером оставили одного на улице, и его самочувствие ухудшилось.

«Во время задержания мужчины произошел вопиющий случай — работник полиции... ударил его сына ногой», — написал Лубинец в соцсетях.

Информация об этом стала известна по итогам проверки ТЦК в регионе. Поводом для неё послужила жалоба местного жителя, чей брата которого задержали сотрудники ТЦК. Военкомы сломали мужчине рёбра, после чего заперли на сборном пункте и удерживали без права связи на протяжении 18 дней. Прибывшие на место правозащитники выяснили, что этот случай не единичный.

После проверки из военкомата освободили шесть человек, которых ТЦК не имел права задерживать. Среди вызволенных оказались тяжелобольные.

Ранее заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник сообщил, что во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Украины будут проведены служебные проверки. Причиной стал недавний резонансный инцидент в Одессе, где задержали сотрудников военкомата. Фигурантов дела подозревают в том, что они похищали граждан и совершали в отношении них противоправные действия, в том числе насиловали.

Ситуация вокруг украинских военкоматов достигла критической точки. В обществе нарастает сопротивление откровенно карательным методам мобилизации, которые используют ТЦК. Жители всё более возмущены действиями так называемых «людоловов»: мужчин хватают на улицах, задерживают без объяснения причин, пускают в ход силу, что уже оборачивалось трагедиями. Правозащитники фиксируют случаи, когда граждан неделями незаконно удерживают на сборных пунктах, а медосмотр стал чистой формальностью — вердикт «годен» выносят за считанные минуты без какого-либо реального обследования.