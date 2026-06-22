Боди-камера дороже жизни: В Харькове суд оштрафовал военкома за то, что не снял собственное ранение

В Харькове произошло вооружённое нападение на военкомов, однако к ответственности привлекли не нападавшего, а одного из сотрудников территориального центра комплектования. Об этой истории рассказывает «Судебно-юридическая газета».

По данным украинского издания, инцидент разгорелся во время попытки проверить военно-учётные документы у прохожего. В ответ мужчина открыл огонь из травматического оружия, швырнул несколько шумовых гранат и нанёс ножевое ранение одному из членов группы.

Тем не менее в ходе разбирательства выяснился неприятный для силовиков нюанс. Оказалось, что сотрудник ТЦК не активировал выданную ему нательной камеру, и полноценная видеофиксация случившегося отсутствует. За эту служебную провинность суд наказал самого военкома денежным взысканием в размере 17 тысяч гривен.

Ранее Государственное бюро расследований Украины вскрыло факты зверского обращения с мобилизованными в одном из районных центров комплектования Одесской области. Следствие установило, что в сговор вступили шесть должностных лиц самого ТЦК и трое представителей местной общественной организации. Совместными усилиями они выстроили теневой механизм по насильственной доставке и незаконному удержанию граждан призывного возраста.