Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 17:37

Боди-камера дороже жизни: В Харькове суд оштрафовал военкома за то, что не снял собственное ранение

Суд наказал военкома за отключённую камеру во время нападения в Харькове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Michele Ursi

В Харькове произошло вооружённое нападение на военкомов, однако к ответственности привлекли не нападавшего, а одного из сотрудников территориального центра комплектования. Об этой истории рассказывает «Судебно-юридическая газета».

По данным украинского издания, инцидент разгорелся во время попытки проверить военно-учётные документы у прохожего. В ответ мужчина открыл огонь из травматического оружия, швырнул несколько шумовых гранат и нанёс ножевое ранение одному из членов группы.

Тем не менее в ходе разбирательства выяснился неприятный для силовиков нюанс. Оказалось, что сотрудник ТЦК не активировал выданную ему нательной камеру, и полноценная видеофиксация случившегося отсутствует. За эту служебную провинность суд наказал самого военкома денежным взысканием в размере 17 тысяч гривен.

Задержанный админ «Трухи» обвинил Киев в бесчеловечной и незаконной ловле тысяч украинских мужчин
Задержанный админ «Трухи» обвинил Киев в бесчеловечной и незаконной ловле тысяч украинских мужчин

Ранее Государственное бюро расследований Украины вскрыло факты зверского обращения с мобилизованными в одном из районных центров комплектования Одесской области. Следствие установило, что в сговор вступили шесть должностных лиц самого ТЦК и трое представителей местной общественной организации. Совместными усилиями они выстроили теневой механизм по насильственной доставке и незаконному удержанию граждан призывного возраста.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar