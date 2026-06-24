Украинца со сломанными рёбрами 18 дней незаконно удерживали в военкомате. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам проверки Николаевского областного территориального центра комплектования (ТЦК).

На Украине спасли людей, которых незаконно удерживали в Николаевском ТЦК. Видео © Омбудсмен Дмитрий Лубинец

Всего из центра освободили шестерых мужчин, которые не подлежали принудительному удержанию. Один из них имел законное право на отсрочку, однако находился в ТЦК с травмами, в том числе со сломанными рёбрами. По словам Лубинца, этих людей лишали свободы на протяжении длительного времени, при этом их близкие оставались без какой-либо информации.

Выявленные нарушения послужили основанием для передачи собранных материалов в Государственное бюро расследований и прокуратуру.

Ранее заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник сообщил, что во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Украины будут проведены служебные проверки. Причиной для столь решительных мер стал недавний резонансный инцидент в Одессе, где задержали сотрудников военкомата. Фигурантов дела подозревают в том, что они похищали граждан и совершали в отношении них противоправные действия, включая преступления сексуального характера.

Обстановка вокруг украинских военкоматов накалена до предела. В обществе зреет протест против откровенно репрессивных методов мобилизации, практикуемых ТЦК. Местные жители возмущены тактикой так называемых «людоловов»: мужчин хватают прямо на улицах, задерживают без каких-либо оснований, применяют физическую силу, что уже приводило к трагическим последствиям. Правозащитники фиксируют факты, когда граждан неделями беззаконно удерживают на призывных пунктах, а медкомиссия превращается в спектакль — статус «годен» штампуют за несколько минут без реального обследования.