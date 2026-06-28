Она сказала «да»: На съезде «Единой России» участник СВО сделал предложение возлюбленной

Участник СВО Игорь Скляров сделал предложение своей девушке Алине Сидоренко во время съезда «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Участник СВО сделал предложение девушке на съезде ЕР. Видео © Telegram/ Единая Россия. Официально

Скляров является исполнительным секретарём краснодарского отделения партии. Его избранница участвовала в волонтёрских миссиях «Единой России» и является активисткой МГЕР.

Молодую пару поздравил председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что итоги съезда ещё не подвели, а одно хорошее дело уже состоялось. Медведев назвал произошедшее примером семейных ценностей, которые реализовались прямо в зале съезда.

Напомним, что сегодня в Москве прошёл съезд партии «Единая Россия». На нём также присутствали участники СВО. Особое внимание уделили ветеранам, чей партийный стаж превышает 20 лет.