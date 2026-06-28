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Регион
Опубликовано 28 июня, 15:56

«Единая Россия» выдвинула федеральный список кандидатов на выборы в Госдуму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Borodin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Borodin

Партия «Единая Россия» официально представила свой федеральный список из 400 претендентов, а также 225 кандидатов по одномандатным округам для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Решение было принято на съезде партии в Москве.

В первую пятерку общефедеральной части списка вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, военкор Евгений Поддубный и глава «Юнармии» Владислав Головин. Предвыборная программа «Единой России» будет утверждена на втором этапе съезда партии, который пройдёт 22 августа.

Напомним, выборы состоятся 18, 19 и 20 сентября.

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Наталья Демьянова
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