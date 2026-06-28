Медведев: Цель «Единой России» на предстоящих выборах — безоговорочная победа

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что главной задачей партии на предстоящих выборах является безоговорочная победа. Об этом он сказал на съезде политической силы.

«Сила любой политической силы, сила партии всегда проверяется её способностью отвечать на вызовы. И прошлые пять лет стали для нас очень серьёзным испытанием, настоящим моментом истины. Мы были вместе со страной, с нашим народом и считаем, что честно исполняли свой долг», — сказал он.

По его словам, партия намерена продолжать работу в текущих условиях и далее выполнять поставленные задачи. Отдельно он заявил, что «Единая Россия» намерена защищать государство, его граждан, а также сохранять единство и ценности общества.

«Поэтому цель начавшейся только что избирательной кампании у нас может быть только одна: безоговорочная победа на предстоящих выборах», — заключил он.

Ранее Медведев заявил о возможных попытках сорвать ход предвыборной кампании в Госдуму. По его словам, противники России могут использовать провокации и диверсии для дестабилизации политического процесса. Медведев отметил, что подобные действия направлены на попытки расшатать государство, которое, как он подчеркнул, невозможно победить.

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