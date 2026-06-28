Массированная атака дронов накрыла Харьков и область — горят промзоны и склады

Харьков и область подверглись массированной атаке беспилотников. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

В результате ударов возникли пожары на нескольких промышленных объектах и одном складском комплексе. Характер хранившихся на складе товаров не разглашается. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в Шевченковском районе города произошёл удар по промышленному объекту.

Ранее российские военные нанесли пять ударов дронами «Герань» по железнодорожным локомотивам ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. В Минобороны уточнили, что атакам подверглись два состава под мостом в Запорожье и ещё три на перегоне между Малиновкой и Лозовой.