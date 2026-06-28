ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня, 18:21

Массированная атака дронов накрыла Харьков и область — горят промзоны и склады

Обложка © Telegram / kharkiv_1654

Обложка © Telegram / kharkiv_1654

Харьков и область подверглись массированной атаке беспилотников. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

В результате ударов возникли пожары на нескольких промышленных объектах и одном складском комплексе. Характер хранившихся на складе товаров не разглашается. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в Шевченковском районе города произошёл удар по промышленному объекту.

Киев содрогнулся от «Цирконов»: по столице Украины нанесён сокрушительный удар
Киев содрогнулся от «Цирконов»: по столице Украины нанесён сокрушительный удар

Ранее российские военные нанесли пять ударов дронами «Герань» по железнодорожным локомотивам ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. В Минобороны уточнили, что атакам подверглись два состава под мостом в Запорожье и ещё три на перегоне между Малиновкой и Лозовой.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar