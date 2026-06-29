В Польше местные жители устроили жёсткий мордобой с украинцами

В польском городе Стараховице произошла массовая драка между местными гражданами и украинцами с использованием холодного оружия. Данную информацию передала пресс-служба полиции республики.

«Возле залива возник конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В итоге произошла драка, и один из участников драки применил острый предмет, в результате чего другой из участников драки был ранен», — говорится в сообщении.

На вызов оперативно прибыли полицейские и спасатели. Медики незамедлительно приступили к оказанию помощи потерпевшему. Сотрудники правопорядка оцепили прилегающую территорию и приступили к сбору улик. Параллельно начался опрос очевидцев случившегося.

Ранее сообщалось, что двое украинцев устроили потасовку с кондуктором и машинистом пассажирского поезда в Германии. Кондуктор попытался проверить билеты у двух пассажиров, но 38-летний мужчина не смог подтвердить оплату проезда и повёл себя агрессивно. Его 26-летний спутник плюнул сотруднику железной дороги в лицо. На шум прибежал машинист, и завязалась драка уже с ним. Работники поезда отделались лёгкими травмами. Прибывшей полиции для разбирательства пришлось полностью эвакуировать пассажиров из состава.