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Опубликовано 28 июня, 19:30

Путин заявил, что Украина заплатит территориями за преступления на Курской земле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим заплатит утратой территорий за совершённые преступления на Курской земле. Заявление главы государства прозвучало в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что агрессивные действия украинской стороны против Курской области вынудили Россию принять ответные меры. Создание зоны безопасности в приграничных районах требует контроля над определёнными территориями.

«Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье», — подчеркнул президент.

Путин: Очевидно, что удары ВСУ по РФ «создают проблемы»
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска находятся всего в 10,5 километра от Сум. Глава государства отметил, что этот город, несмотря на относительно небольшие размеры, насчитывает свыше 30 тысяч зданий.

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Антон Голыбин
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