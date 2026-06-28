Президент России Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим заплатит утратой территорий за совершённые преступления на Курской земле. Заявление главы государства прозвучало в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что агрессивные действия украинской стороны против Курской области вынудили Россию принять ответные меры. Создание зоны безопасности в приграничных районах требует контроля над определёнными территориями.

«Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье», — подчеркнул президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска находятся всего в 10,5 километра от Сум. Глава государства отметил, что этот город, несмотря на относительно небольшие размеры, насчитывает свыше 30 тысяч зданий.