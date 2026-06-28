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Опубликовано 28 июня, 22:44

Путин заявил о контактах и новых предложениях по урегулированию на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил наличие переговорных контактов по украинскому урегулированию, подчеркнув, что они ведутся по нескольким направлениям. В беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным глава государства отметил, что не видит в этом никакого секрета, а среди прорабатываемых инициатив уже появились новые предложения.

«Да, действительно, контакты [по Украине] есть, они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу. Есть и новые предложения», — отметил российский лидер.

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Никита Никонов
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