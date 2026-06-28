Путин заявил о контактах и новых предложениях по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин подтвердил наличие переговорных контактов по украинскому урегулированию, подчеркнув, что они ведутся по нескольким направлениям. В беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным глава государства отметил, что не видит в этом никакого секрета, а среди прорабатываемых инициатив уже появились новые предложения.

«Да, действительно, контакты [по Украине] есть, они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу. Есть и новые предложения», — отметил российский лидер.