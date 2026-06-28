ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня, 19:57
7548

Путин: России предложили ограничить боевые действия четырьмя регионами

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия получила предложение существенно ограничить географию боевых действий. Согласно этой инициативе, активные столкновения предлагается вести исключительно в пределах Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

«А на всех остальных территориях боевые действия прекратить», — сказал Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Путин заявил, что спасение Киева не входит в планы Москвы
Путин заявил, что спасение Киева не входит в планы Москвы

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar