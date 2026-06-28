Путин: России предложили ограничить боевые действия четырьмя регионами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия получила предложение существенно ограничить географию боевых действий. Согласно этой инициативе, активные столкновения предлагается вести исключительно в пределах Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

«А на всех остальных территориях боевые действия прекратить», — сказал Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.