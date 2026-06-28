Президент России Владимир Путин отверг возможность оказания помощи киевскому режиму. Такое заявление глава государства сделал в ходе интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя инициативу Украины о сужении географии боевых действий.

Путин сообщил, что Киев предложил ограничить зону активных боестолкновений рамками Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Украинская сторона, по его словам, рассчитывала перебросить высвободившиеся подразделения на эти участки и таким образом компенсировать нехватку живой силы. Однако, как подчеркнул президент, Москва не рассматривает подобные варианты, поскольку они не соответствуют её интересам. В условиях острого кадрового голода в ВСУ такая тактика могла бы стать для Киева способом удержать позиции, но российская сторона не будет способствовать укреплению украинских вооружённых сил.

«В условиях катастрофического дефицита личного состава, ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин заявил о неизбежности территориальных потерь для Киева в ответ на удары по Курской области. Глава государства связал это с необходимостью создания буферной зоны вдоль границы для предотвращения новых атак на российские регионы. По его словам, Украина должна расплатиться за агрессивные действия именно территориями, которые отойдут под контроль России.