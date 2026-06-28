Путин: ВС РФ продвигаются на Южном направлении на 15 участках

Российский лидер Владимир Путин заявил, что армия РФ ведёт наступление на 15 участках на Южном направлении. Об этом он сказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Наступление идёт успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению», — отметил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские военные на Сумском и Волчанском направлениях решают задачу по формированию буферной зоны вдоль рубежей страны. Боевая работа на этом участке была инициирована после вторжения ВСУ в Курскую область. Не прекращающиеся обстрелы приграничных территорий также потребовали ответных действий.