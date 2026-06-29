«Вот тебе, бабушка, и Wind of Change»: Фанаты испугались за здоровье лидера Scorpions и призвали его уйти на пенсию

В Стамбуле состоялся концерт группы Scorpions, после которого в сети развернулась дискуссия о возможном завершении карьеры 78-летнего вокалиста Клауса Майне. Поводом стали кадры с выступления, где артист вышел на сцену несмотря на проблемы со здоровьем.

Концерт группы Scorpions. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ scorpions

«Вот тебе, бабушка, и Wind of Change», — пишут пользователи, обсуждая концерт в соцсетях.

В центре внимания оказался фронтмен Клаус Майне, который, несмотря на возраст, перенесённую операцию на позвоночнике и недавний бактериальный бронхит, отработал весь концертный сет. При этом зрители отметили, что артисту явно было непросто — на видео он появляется на сцене с заметной усталостью и с трудом выдерживает нагрузку.

После публикации фрагментов выступления часть аудитории заявила, что группе стоит завершить гастрольную деятельность и уйти со сцены на высокой ноте. Другие, напротив, поддержали музыканта, посчитав концерт проявлением профессиональной стойкости и возможным одним из последних выходов коллектива перед публикой.

Ранее британский певец Гарри Стайлз оказался в центре внимания после инцидента на концерте в Лондоне, где он выступал на стадионе «Уэмбли». Во время шоу артист упал на сцене, что вызвало беспокойство у зрителей и фанатов. Момент произошёл на фоне аномально высокой температуры в британской столице.