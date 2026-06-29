FPV уже над Харьковом: Дроны ВС РФ приступили к зачистке северных окраин
Военкор Коц сообщил о FPV-ударах ВС РФ по северным окраинам Харькова
Российские бойцы группировки войск «Север» приступили к зачистке северных окраин Харькова, сообщил военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на телеграм-канал «Северный ветер».
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По данным канала, оператор FPV-дрона из состава 11-го армейского корпуса группировки «Север» в режиме «свободной охоты» обнаружил на парковке пикап украинских военных. После выявления цели по машине было нанесено огневое поражение.
«Наши операторы FPV-дронов начинают очищать русский город от украинских националистов и их техники», — говорится в сообщении.
Авторы сообщения также обратились к жителям города с предупреждением. Харьковчанам рекомендовали уезжать в более безопасные места, если рядом с ними живут военнослужащие ВСУ, находятся производители беспилотников или регулярно появляется военная техника.
В «Северном ветре» заявили, что российской разведке известны места проживания командиров украинских подразделений и разработчиков БПЛА в многоквартирных домах, верхние этажи некоторых высоток занимают украинские операторы дронов.
Ранее Life.ru писал, что Харьков и область подверглись массированной атаке беспилотников. После ударов загорелись несколько промышленных объектов и складской комплекс. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по промышленному объекту в Шевченковском районе города.
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