FPV уже над Харьковом: Дроны ВС РФ приступили к зачистке северных окраин

Российские бойцы группировки войск «Север» приступили к зачистке северных окраин Харькова, сообщил военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на телеграм-канал «Северный ветер».

Видео © Telegram/Kotsnews

По данным канала, оператор FPV-дрона из состава 11-го армейского корпуса группировки «Север» в режиме «свободной охоты» обнаружил на парковке пикап украинских военных. После выявления цели по машине было нанесено огневое поражение.

«Наши операторы FPV-дронов начинают очищать русский город от украинских националистов и их техники», — говорится в сообщении.

Авторы сообщения также обратились к жителям города с предупреждением. Харьковчанам рекомендовали уезжать в более безопасные места, если рядом с ними живут военнослужащие ВСУ, находятся производители беспилотников или регулярно появляется военная техника.

В «Северном ветре» заявили, что российской разведке известны места проживания командиров украинских подразделений и разработчиков БПЛА в многоквартирных домах, верхние этажи некоторых высоток занимают украинские операторы дронов.

Ранее Life.ru писал, что Харьков и область подверглись массированной атаке беспилотников. После ударов загорелись несколько промышленных объектов и складской комплекс. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по промышленному объекту в Шевченковском районе города.