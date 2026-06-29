Еврейская община поблагодарили ФСБ за защиту синагоги в Ярославле
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Члены еврейской общины России поблагодарили ФСБ после предотвращения поджога синагоги в Ярославле. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.
«Мы признательны работникам спецслужб, задержавшим злоумышленника, намеревавшегося поджечь синагогу в Ярославле. Такие акции преступников угрожают жизни и здоровью людей, вызывают у общины большую озабоченность», — сказал раввин.
Представители общины выразили признательность сотрудникам спецслужбы, которые задержали подозреваемого и не допустили нападения.
Напомним, сотрудники ФСБ предотвратили в Ярославле теракт, задержав местного жителя, который готовил поджог здания синагоги. Мужчина уже провёл разведку объекта, закупил химикаты и изготовил бутылки с зажигательной смесью, но был остановлен оперативниками. Видео задержания ранее публиковал Life.ru.
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