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Регион
29 июня, 09:41

Еврейская община поблагодарили ФСБ за защиту синагоги в Ярославле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ENeems

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ENeems

Члены еврейской общины России поблагодарили ФСБ после предотвращения поджога синагоги в Ярославле. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

«Мы признательны работникам спецслужб, задержавшим злоумышленника, намеревавшегося поджечь синагогу в Ярославле. Такие акции преступников угрожают жизни и здоровью людей, вызывают у общины большую озабоченность», — сказал раввин.

Представители общины выразили признательность сотрудникам спецслужбы, которые задержали подозреваемого и не допустили нападения.

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Напомним, сотрудники ФСБ предотвратили в Ярославле теракт, задержав местного жителя, который готовил поджог здания синагоги. Мужчина уже провёл разведку объекта, закупил химикаты и изготовил бутылки с зажигательной смесью, но был остановлен оперативниками. Видео задержания ранее публиковал Life.ru.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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