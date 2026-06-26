До 29 лет колонии получили фигуранты дела о теракте в ростовском СИЗО

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд завершил рассмотрение дела о подготовке теракта в следственном изоляторе и назначил трём фигурантам длительные сроки заключения. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала заседания.

«[Дмитрию] Папенко по совокупности преступлений назначить 25 лет, [Владимиру] Макаренко — 22 года, [Григорию] Синченко — 29 лет», — огласил судья.

Следствие установило, что летом 2024 года один из обвиняемых, находясь в камере СИЗО, предложил другим участникам совершить нападение на учреждение. План, по версии обвинения, включал поджог здания изолятора и попытку выхода из камер в заранее обозначенную дату.

Материалы дела указывали на согласованные действия фигурантов и предварительную подготовку предполагаемого преступления. Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде длительных сроков лишения свободы.

Ранее ФСБ России опубликовала кадры задержания 17-летнего жителя Дагестана, которого подозревают в администрировании интернет-сообщества, связанного с радикальными структурами и вовлечением несовершеннолетних. В ведомстве заявили, что установлена его причастность как минимум к 15 эпизодам противоправной деятельности.