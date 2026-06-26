ФСБ показала видео задержания подростка, причастного к подготовке 15 терактов

ФСБ России опубликовала кадры задержания 17-летнего подростка в Дагестана, который был администратором интернет-сообщества, связанного с радикальными структурами и вовлечением несовершеннолетних.

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«Установлена причастность к организации не менее 15 эпизодов противоправной деятельности», — говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, в сообществе состояли десятки тысяч пользователей, часть из которых, как утверждается, была вовлечена в активную деятельность. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и обстоятельства.