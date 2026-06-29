«Машем платочком»: Российские покупатели даже не заметят исчезновения Ferrero, уверены в Госдуме

Российские ретейлеры начали массово отказываться от продукции итальянского производителя Ferrero. Причиной такого шага стала агрессивная ценовая политика компании, которая вынудила торговые сети пересмотреть сотрудничество с брендом. Депутат Госдумы Александр Толмачёв в беседе с Life.ru прокомментировал происходящее, назвав действия кондитерского гиганта «экономическим самоубийством». По его мнению, попытки заработать сверхприбыли на российском потребителе привели лишь к вытеснению известной марки с прилавков.

Как гласит русская поговорка, свято место пусто не бывает — это на все сто процентов относится к ситуации с маркой Ferrero. Итальянская компания ещё в 2022 году стала сворачивать свою активность, её продукция всё реже стала появляться на прилавках. Александр Толмачёв Депутат Государственной думы

Парламентарий подчеркнул, что рынок не терпит пустоты. Пока итальянский производитель сокращает свою активность, полки супермаркетов оперативно заполняются товарами от других брендов. По словам депутата, отечественные и альтернативные зарубежные сладости ничем не уступают по вкусу или качеству.

«Как только какая-нибудь компания по политическим причинам заявляет об уходе с рынка или совершает экономическое самоубийство, как Ferrero, ей машут вслед платочком, а пустующая ниша в считаные дни заполняется другой продукцией», — отметил Толмачёв.

Политик добавил, что после подобных демаршей потребители быстро забывают названия брендов, решивших ограничить присутствие в стране. Тем не менее депутат призвал не забывать об ответственности бизнеса.

У концерна сохраняется производственная площадка во Владимирской области. Важнейшим приоритетом остаётся соблюдение трудового законодательства и выполнение обязательств перед сотрудниками, которые продолжают там трудиться, независимо от рыночной конъюнктуры.

Напомним, ранее сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток» приостановили закупки продукции Ferrero (Kinder, Raffaello, Nutella) из-за «неоправданно завышенных отпускных цен» производителя, сообщили в X5 Group, отметив, что рентабельность ретейлера кратно ниже доходности производителя.