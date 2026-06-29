Ситуация по всей линии фронта говорит сама за себя и добавляет уверенности в том, что Россия добьётся поставленных целей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что накануне Владимир Путин перечислил направления, где наступают российские войска, и назвал освобождённые населённые пункты.

«Эта динамика, безусловно, весьма красноречива. И, конечно, она придаёт уверенности в том, что наши цели будут достигнуты», — отметил он.

Ранее Песков говорил, что положение Киева на линии соприкосновения ухудшается с каждым днём и со временем может стать необратимым. Он подчёркивал, что обстановка складывается не в пользу украинской стороны, а российские силы продвигаются сразу на нескольких направлениях.