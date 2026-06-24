Песков: Ситуация на фронте вскоре станет для Украины необратимой

Ситуация для Киева на линии фронта продолжает ухудшаться и в перспективе может стать необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, динамика на фронте складывается не в пользу украинской стороны, а российские войска продолжают продвижение по различным направлениям.

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту. И в определённое время наступят уже необратимые процессы для киевского режима», — заявил Песков.

Он также отметил, что на этом фоне, по его мнению, усиливаются удары со стороны Украины по гражданской инфраструктуре, назвав это «реакцией» Киева на ситуацию на фронте.

Ранее Песков отметил высокую эффективность российских средств ПВО «несмотря ни на что», комментируя участившиеся попытки ВСУ атаковать территорию РФ. Он подтвердил, что дроновые атаки продолжаются, и заверил в принятии необходимых мер для ликвидации последствий.