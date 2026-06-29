Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подход Москвы к украинскому урегулированию остаётся неизменным на протяжении двух лет. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что требования государства последовательны и не претерпели правок с момента их озвучивания.

Базовые принципы были сформулированы Владимиром Путиным в ходе выступления перед руководящим составом внешнеполитического ведомства. С того времени риторика и цели российской стороны остаются прежними.

По словам Пескова, нынешняя стратегия РФ «хорошо известна» киевскому руководству. Кроме того, данная информация в полной мере доведена до сведения американских переговорщиков.

Представитель Кремля акцентировал внимание на том, что никакой двусмысленности в этом вопросе нет. Все вовлечённые в процесс стороны осведомлены о ключевых требованиях Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью заявил, что Москва внимательно и без иронии изучает все поступающие предложения по урегулированию конфликта на Украине, принимая во внимание каждую инициативу.