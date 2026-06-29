Песков опроверг передачу посланий Зеленского Путину через Лукашенко

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы имевших место посланиях от Киева. Официальный представитель Кремля категорически отверг домыслы, что белорусский лидер мог выступать посредником.

Журналисты поинтересовались, привозил ли Александр Лукашенко российскому коллеге какие-либо весточки от Владимира Зеленского. В ответ на прямой вопрос спикер Кремля был краток: «Нет».

Напомним, продолжительные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в резиденции на Валдае в закрытом формате. Встреча состоялась на фоне угроз со стороны Украины в адрес Минска. Ранее Путин заявил, что более суток общался с Лукашенко в неформальной обстановке. Кроме того, он высоко оценил итоги визита Лукашенко, назвав его удачным и содержательным.