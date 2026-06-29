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Регион
29 июня, 10:28

В Кремле заявили, что каналы диалога по Украине должны оставаться непубличными

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Существующие каналы для диалога по украинскому урегулированию должны функционировать без лишней огласки. Данное заявление на брифинге сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы эти имеющиеся каналы работали и функционировали, они должны оставаться в тени, они должны оставаться непубличными, поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос», — сказал представитель Кремля.

Поводом для вопроса стало более высказывание главы государства Владимира Путина. Ранее он упомянул, что взаимодействие по украинскому направлению продолжается сразу по нескольким линиям и трекам. В связи с этим журналисты поинтересовались у Пескова, участвует ли в данных процессах президент Белоруссии Александр Лукашенко, в том числе в качестве связующего звена с Киевом.

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Прежде Владимир Путин заявил, что Москва предельно серьёзно рассматривает все инициативы по украинскому урегулированию. Глава государства подчеркнул, что российская сторона подходит к делу без малейшей иронии. По его словам, каждое предложение, поступающее с другой стороны, внимательно изучается и принимается во внимание.

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Юлия Сафиулина
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