Концерт Николая Носкова в Москве отменили из-за его состояния здоровья

Концерт заслуженного артиста РФ Николая Носкова, который должен был пройти 1 июля в Москве, отменили из-за состояния здоровья певца. Об этом сообщили в Telegram-канале артиста.

Выступление планировалось в Зелёном Театре ВДНХ. В сообщении команды Носкова говорится, что поклонники долго ждали этот концерт, однако сейчас артист чувствует себя неважно.

«Сейчас Николаю важно поберечь своё здоровье», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале артиста.

Возврат билетов будет проходить через билетного оператора, у которого были куплены.

Напомним, весной 2017 года Николай Носков перенёс инсульт. После этого артист продолжил выступать, но выходил на сцену в инвалидном кресле. В прошлом году певец уже ставил концерты на паузу и отказался от новогодних корпоративов, чтобы сосредоточиться на восстановлении. Однако зимой он всё же вернулся к зрителям и исполнил свой знаменитый хит «Это здорово» на выступлении в честь 70-летия.