Прикованный к инвалидному креслу Николай Носков поставил концерты на паузу

Певец Николай Носков приостановил свою карьеру и отказался от участия в новогодних корпоративных концертах, чтобы сосредоточиться на здоровье. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Артист, который после перенесённого в 2017 году ишемического инсульта передвигается на инвалидной коляске или с тростью, не может выдерживать длительные выступления. По информации издания, 69-летний музыкант сейчас живёт на подмосковной даче, где проходит реабилитацию под медицинским наблюдением.

Основной уход за Носковым взяла на себя его супруга. Дочь Екатерина навещает отца раз в неделю. Врачи рекомендовали артисту сделать перерыв, однако сам Николай Иванович жаждет вернуться на сцену к весне.