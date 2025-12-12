Прикованный к инвалидному креслу Николай Носков поставил концерты на паузу
Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков
Певец Николай Носков приостановил свою карьеру и отказался от участия в новогодних корпоративных концертах, чтобы сосредоточиться на здоровье. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Артист, который после перенесённого в 2017 году ишемического инсульта передвигается на инвалидной коляске или с тростью, не может выдерживать длительные выступления. По информации издания, 69-летний музыкант сейчас живёт на подмосковной даче, где проходит реабилитацию под медицинским наблюдением.
Основной уход за Носковым взяла на себя его супруга. Дочь Екатерина навещает отца раз в неделю. Врачи рекомендовали артисту сделать перерыв, однако сам Николай Иванович жаждет вернуться на сцену к весне.
Напомним, что весной 2017 года Николай Носков перенёс инсульт. Теперь он выступает исключительно в инвалидном кресле. В мае 2024 года жена певца рассказала, что речь у него так и восстановилась в полной мере. По последним данным, сейчас известный артист получает за 45-минутное выступление гонорар в размере 2 млн рублей.
