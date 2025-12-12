Скамеры разводят поклонниц Валерия Меладзе на несуществующие билеты в VIP-зону

Мошенники продают фейковые билеты на аншлаговые декабрьские концерты певца Валерия Меладзе. О новой волне обмана поклонников артиста сообщает SHOT.

Скамеры активизируются в тематических чатах за пару недель до выступлений, когда официальные билеты уже раскуплены. Используя непомерную любовь фанатов к исполнителю, они предлагают VIP-места «по выгодной цене», что на самом деле дороже на 2-4 тысячи. В качестве легенды используют историю, что покупали для себя, но пойти не смогут.

После оплаты жертва получает на почту красивый, но поддельный QR-код. На входе он не срабатывает, охрана не пускает, а аферист к этому моменту уже удаляет чат и бесследно исчезает. Несмотря на старую схему, мошенники находят своих жертв. За последние дни пострадали уже десятки фанаток, особенно в Казахстане и Узбекистане, где злоумышленники ведут наиболее активную рассылку.

Ранее общественники потребовали заблокировать в России все счета братьев Меладзе. Причиной называется демонстративный отъезд Валерия Меладзе из страны, его гастроли за рубежом, поддержка проукраинских лозунгов и сотрудничество с организациями, спонсирующими ВСУ. Однако за певца неожиданно «впрягся» криминальный мир.