Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 05:33

Скамеры разводят поклонниц Валерия Меладзе на несуществующие билеты в VIP-зону

Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian

Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian

Мошенники продают фейковые билеты на аншлаговые декабрьские концерты певца Валерия Меладзе. О новой волне обмана поклонников артиста сообщает SHOT.

Скамеры активизируются в тематических чатах за пару недель до выступлений, когда официальные билеты уже раскуплены. Используя непомерную любовь фанатов к исполнителю, они предлагают VIP-места «по выгодной цене», что на самом деле дороже на 2-4 тысячи. В качестве легенды используют историю, что покупали для себя, но пойти не смогут.

После оплаты жертва получает на почту красивый, но поддельный QR-код. На входе он не срабатывает, охрана не пускает, а аферист к этому моменту уже удаляет чат и бесследно исчезает. Несмотря на старую схему, мошенники находят своих жертв. За последние дни пострадали уже десятки фанаток, особенно в Казахстане и Узбекистане, где злоумышленники ведут наиболее активную рассылку.

Меладзе спел вместе с Галкиным* песню Магомаева в Молдавии
Меладзе спел вместе с Галкиным* песню Магомаева в Молдавии

Ранее общественники потребовали заблокировать в России все счета братьев Меладзе. Причиной называется демонстративный отъезд Валерия Меладзе из страны, его гастроли за рубежом, поддержка проукраинских лозунгов и сотрудничество с организациями, спонсирующими ВСУ. Однако за певца неожиданно «впрягся» криминальный мир.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Валерий Меладзе
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar