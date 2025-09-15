«Валера наш»: Криминальные авторитеты пытались помешать проверить Меладзе на спонсирование ВСУ

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о давлении со стороны криминальных структур, потребовавших прекратить внимание к певцу Валерию Меладзе. Об этом он рассказал в интервью «Ридусу». По словам Бородина, после того как его организация инициировала проверку деятельности артиста в правоохранительных органах, ему на телефон стали звонить люди, представляющиеся выходцами из преступной среды.

«Когда мы попросили правоохранительные органы проверить деятельность артиста, который поддерживает Украину, мне набрали люди из криминального мира и сказали: «Веди себя аккуратно с Валерой, потому что он наш», — указал Бородин.

Спустя примерно месяц после этих событий было организовано нападение на сына общественника. Бородин добавил, что ранее судимый злоумышленник отвёз ребёнка в лес, где угрожал ему и силой заставил встать на колени. Активист расценивает это как стечение обстоятельств, напрямую связанное с его профессиональной деятельностью.