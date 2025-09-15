«Валера наш»: Криминальные авторитеты пытались помешать проверить Меладзе на спонсирование ВСУ
Бородин заявил о давлении криминальных структур в связи с проверкой Меладзе
Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzevalerian
Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о давлении со стороны криминальных структур, потребовавших прекратить внимание к певцу Валерию Меладзе. Об этом он рассказал в интервью «Ридусу». По словам Бородина, после того как его организация инициировала проверку деятельности артиста в правоохранительных органах, ему на телефон стали звонить люди, представляющиеся выходцами из преступной среды.
«Когда мы попросили правоохранительные органы проверить деятельность артиста, который поддерживает Украину, мне набрали люди из криминального мира и сказали: «Веди себя аккуратно с Валерой, потому что он наш», — указал Бородин.
Спустя примерно месяц после этих событий было организовано нападение на сына общественника. Бородин добавил, что ранее судимый злоумышленник отвёз ребёнка в лес, где угрожал ему и силой заставил встать на колени. Активист расценивает это как стечение обстоятельств, напрямую связанное с его профессиональной деятельностью.
Ранее Life.ru сообщал, что средства от европейского тура Валерия Меладзе могут пойти на поддержку ВСУ. Тур артиста курируется промоутерскими компаниями Владимира Брумберга (Best Events Europe, Bravo Eventos SL), которые поддерживают украинских деятелей с антироссийскими взглядами.