Меладзе спел вместе с Галкиным* песню Магомаева в Молдавии

Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным* в Молдавии
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru, meladzevalerian
Певец Валерий Меладзе выступил на одной сцене с иноагентом Максимом Галкиным* в Молдавии. Видео, где релоканты исполнили песню Муслима Магомаева «Синяя вечность», публикует SHOT.
Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным* в Молдавии. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, выступление Галкина* и Меладзе в республике проспонсировал местный олигарх Ренато Усатый в рамках караоке-фестиваля. Для зрителей концерт был бесплатным.
Кстати, Меладзе дал в Молдавии уже два концерта за месяц, заработав более 30 млн рублей.
А ранее Галкин* пел дуэтом со Светланой Лободой, да так, что юмориста заподозрили во флирте с украинской певицей. Лобода приковала к себе взгляды откровенным шёлковым платьем с глубоким декольте, выгодно демонстрировавшим её прелести. Певица несколько раз приподнимала подол платья, не опасаясь засветить нижнее бельё, и проявляла активное внимание к Галкину*.
*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.