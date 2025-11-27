Меладзе спел вместе с Галкиным* песню Магомаева в Молдавии

Певец Валерий Меладзе выступил на одной сцене с иноагентом Максимом Галкиным* в Молдавии. Видео, где релоканты исполнили песню Муслима Магомаева «Синяя вечность», публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, выступление Галкина* и Меладзе в республике проспонсировал местный олигарх Ренато Усатый в рамках караоке-фестиваля. Для зрителей концерт был бесплатным.

Кстати, Меладзе дал в Молдавии уже два концерта за месяц, заработав более 30 млн рублей.

А ранее Галкин* пел дуэтом со Светланой Лободой, да так, что юмориста заподозрили во флирте с украинской певицей. Лобода приковала к себе взгляды откровенным шёлковым платьем с глубоким декольте, выгодно демонстрировавшим её прелести. Певица несколько раз приподнимала подол платья, не опасаясь засветить нижнее бельё, и проявляла активное внимание к Галкину*.

