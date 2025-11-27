Россия и США
27 ноября, 10:03

Меладзе спел вместе с Галкиным* песню Магомаева в Молдавии

Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным* в Молдавии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru, meladzevalerian

Певец Валерий Меладзе выступил на одной сцене с иноагентом Максимом Галкиным* в Молдавии. Видео, где релоканты исполнили песню Муслима Магомаева «Синяя вечность», публикует SHOT.

Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным* в Молдавии. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, выступление Галкина* и Меладзе в республике проспонсировал местный олигарх Ренато Усатый в рамках караоке-фестиваля. Для зрителей концерт был бесплатным.

Кстати, Меладзе дал в Молдавии уже два концерта за месяц, заработав более 30 млн рублей.

Галкин* опубликовал видео из пустыни и попросил угадать его местоположение
Галкин* опубликовал видео из пустыни и попросил угадать его местоположение

А ранее Галкин* пел дуэтом со Светланой Лободой, да так, что юмориста заподозрили во флирте с украинской певицей. Лобода приковала к себе взгляды откровенным шёлковым платьем с глубоким декольте, выгодно демонстрировавшим её прелести. Певица несколько раз приподнимала подол платья, не опасаясь засветить нижнее бельё, и проявляла активное внимание к Галкину*.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

    avatar