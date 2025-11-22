Галкин* опубликовал видео из пустыни и попросил угадать его местоположение

Юморист Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях загадочный ролик из пустыни. Видео юморист сопроводил подписью: «Догадайтесь, где я».

Максим Галкин* в пустыне. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru*

Большинство пользователей предположили, что артист находится в Израиле. В комментариях называли конкретные локации: пустыня Негев, кратер Махтеш Рамон и другие места «святой земли».

А ранее юморист Максим Галкин* вновь решил угодить Украине, забыв про свою новую родину. Он накрыл украинским флагом израильский стяг и традиционно для себя прокричал несколько фраз на мове. Общественные активисты из еврейского государства теперь требуют его наказать.

