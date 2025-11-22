Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 13:32

Галкин* опубликовал видео из пустыни и попросил угадать его местоположение

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru*

Юморист Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях загадочный ролик из пустыни. Видео юморист сопроводил подписью: «Догадайтесь, где я».

Максим Галкин* в пустыне. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru*

Большинство пользователей предположили, что артист находится в Израиле. В комментариях называли конкретные локации: пустыня Негев, кратер Махтеш Рамон и другие места «святой земли».

Политолог объяснил, зачем Галкин* на своём концерте скрыл израильский флаг под украинским
Политолог объяснил, зачем Галкин* на своём концерте скрыл израильский флаг под украинским

А ранее юморист Максим Галкин* вновь решил угодить Украине, забыв про свою новую родину. Он накрыл украинским флагом израильский стяг и традиционно для себя прокричал несколько фраз на мове. Общественные активисты из еврейского государства теперь требуют его наказать.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar