Выпускникам уральского вуза выдали недействительные дипломы

Выпускники УрФУ столкнулись с ошибками в дипломах после церемонии награждения. Одна из студенток рассказала, что в документах вместо программы бакалавриата ошибочно указали магистратуру. Об этом пишет E1.ru.

Из-за такой неточности дипломы могут считаться недействительными. Собеседница утверждает, что знает не менее 15 однокурсников с такой же проблемой. После вручения часть выпускников обратилась в вуз с жалобами.

В университете подтвердили, что получили обращения из-за бракованных дипломов. В департаменте международных отношений заверили, что ситуацию держат на контроле, а замену планируют завершить в течение недели.

Ранее Life.ru писал, что министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о росте среднего балла ЕГЭ по отдельным предметам. По словам главы ведомства, в этом году больше школьников выбрали естественно-научные дисциплины. Также вырос средний балл по профильной математике.