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29 июня, 10:54

Выпускникам уральского вуза выдали недействительные дипломы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Выпускники УрФУ столкнулись с ошибками в дипломах после церемонии награждения. Одна из студенток рассказала, что в документах вместо программы бакалавриата ошибочно указали магистратуру. Об этом пишет E1.ru.

Из-за такой неточности дипломы могут считаться недействительными. Собеседница утверждает, что знает не менее 15 однокурсников с такой же проблемой. После вручения часть выпускников обратилась в вуз с жалобами.

В университете подтвердили, что получили обращения из-за бракованных дипломов. В департаменте международных отношений заверили, что ситуацию держат на контроле, а замену планируют завершить в течение недели.

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