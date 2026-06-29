Мишустин участвовал в переговорах Путина и Лукашенко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подключился к переговорам Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко во второй день их встречи. Данное заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля пояснил, что глава правительства присоединился к беседе не случайно. Центральной темой обсуждения стало торгово-экономическое взаимодействие, а также реализация совместных проектов в рамках Союзного государства.

«Повестка дня вполне понятная: это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество. Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России. Разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного государства, они требуют конкретики», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе неформального общения на Валдае обсуждали украинскую тематику. Встречи двух президентов проходили 26 и 27 июня. Дмитрий Песков отметил, что украинская тема фигурировала в повестке их неформального общения. При этом от дальнейших подробностей представитель Кремля воздержался, не уточнив, каких именно аспектов касались переговоры.