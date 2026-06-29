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Регион
29 июня, 11:35

Срок давности не помеха: В Госдуме рассказали, как новый закон позволит РПЦ вернуть религиозные объекты

Гаврилов: Новый закон позволит оспорить приватизацию храмов в любое время

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума на крайнем пленарном заседании приняла закон, который снимает срок исковой давности с требований о возврате незаконно приватизированного имущества религиозного назначения. Документ готовился совместно с Русской православной церковью. Его пользу Life.ru объяснил председатель Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Мы приняли закон, который снимает срок исковой давности с требований о возврате незаконно приватизированного имущества религиозного назначения. Поправки готовились вместе с РПЦ. Чтобы понять важность этой нормы, стоит вспомнить, как давность работает в обычных спорах.

Сергей Гаврилов

Председатель Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Мы приняли закон, который снимает срок исковой давности с требований о возврате незаконно приватизированного имущества религиозного назначения. Поправки готовились вместе с РПЦ. Чтобы понять важность этой нормы, стоит вспомнить, как давность работает в обычных спорах.
Мы приняли закон, который снимает срок исковой давности с требований о возврате незаконно приватизированного имущества религиозного назначения. Поправки готовились вместе с РПЦ. Чтобы понять важность этой нормы, стоит вспомнить, как давность работает в обычных спорах.

Ранее Гражданский кодекс устанавливал трёхлетний срок исковой давности и предельный десятилетний отрезок с момента нарушения права. Для храмов и других религиозных объектов этот предел теперь не действует. Как пояснил Гаврилов, суд может признать приватизацию недействительной в любое время.

Под действие закона подпадают объекты, которые после приватизации утратили религиозное назначение и были превращены в торговые центры, офисы или банковские отделения. Закон предусматривает возврат таких зданий в государственную и муниципальную собственность с последующей передачей религиозным организациям.

Гаврилов подчеркнул, что размещение коммерции в бывших храмах оскорбляет чувства верующих. Снятие срока давности расширяет возможности для пересмотра решений о приватизации и ставит религиозную недвижимость в особый правовой режим.

Закон уже принят Госдумой, в ближайшее время его рассмотрит Совет Федерации, после чего документ направят на подпись президенту.

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Милена Скрипальщикова
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