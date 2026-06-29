«Все теперь дома»: Лантратова доложила Путину о завершении возвращения курян с Украины

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. В ходе беседы омбудсмен сообщила о достижении договорённости с украинской стороной, что позволило обеспечить возвращение на родину всех граждан Курской области, незаконно находившихся под стражей на территории Украины.

Лантратова доложила Путину о возвращении 550 человек с территории Украины. Видео © kremlin.ru

«Они все дома, у одного из них, молодого парня, как раз день рождения — как он сказал, «второй мой день рождения», — поделилась она.

По данным Лантратовой, в рамках обменов с Украиной удалось вернуть 550 человек. Также она отметила, что Верховный комиссар ООН по правам человека отреагировал на ее обращение по вопросу Старобельска. Помимо этого, Лантратова заявила, что поддержка участников СВО является для неё безусловным приоритетом.

Ранее Лантратова сообщила о возвращении на родину семи россиян, которых удерживали на Украине. Среди освобождённых — пятеро жителей приграничных курских сёл. Их вызволить помогли гуманитарные контакты с украинской стороной.