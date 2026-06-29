Я считаю, что высшее руководство Украины заметает следы, устраняет свидетелей, которые могли бы точно указать на того, кто придумал и настаивал на осуществлении курской провокации. Командир бригады точно знал, кто отдавал приказы, а учитывая, что, по нашим сведениям, это была идея лично Зеленского, то и показания он мог дать против главы киевского националистического режима.