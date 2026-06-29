«Заметают следы»: В ГД объяснили загадочную смерть комбрига вторгшейся на Курщину бригады ВСУ
Депутат Журавлёв связал смерть комбрига ВСУ Кононникова с курской операцией
Командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Кононников. Обложка © from-ua.org
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв связал смерть командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кононникова с событиями в Курской области. По его версии, украинское руководство могло «заметать следы» после провала операции. Об этом он заявил в комментарии Life.ru.
Я считаю, что высшее руководство Украины заметает следы, устраняет свидетелей, которые могли бы точно указать на того, кто придумал и настаивал на осуществлении курской провокации. Командир бригады точно знал, кто отдавал приказы, а учитывая, что, по нашим сведениям, это была идея лично Зеленского, то и показания он мог дать против главы киевского националистического режима.
Депутат также отметил, что наступление на Курск, которым в Киеве гордились, закончилось для ВСУ поражением и крупными потерями. По его мнению, распыление сил ослабило украинскую армию и позволило российским войскам продвигаться на разных направлениях. Вероятно, на Западе требуют отчёта, так как там планировали сосредоточить все силы на одном направлении.
Напомним, что Кононникова нашли мёртвым в Запорожье с огнестрельным ранением. Обстоятельства гибели военного пока неизвестны. Назначено служебное расследование, которое должно установить детали инцидента.
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