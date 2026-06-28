ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня, 17:54

На Украине расследуют таинственную гибель комбрига «невезучей» мехбригады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владимир Кононников найден мёртвым. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» украинских войск.

По его данным, тело офицера обнаружили 28 июня. Обстоятельства произошедшего выясняются, при этом, по предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено. Правоохранители проводят следственные действия. Также назначено служебное расследование, которое должно установить детали инцидента.

СМИ отмечали тяжёлую участь 154-й ОМБр ВСУ. Сформированная в 2024 году, бригада изначально страдала от нехватки современного вооружения, получив лишь Т-64 и легкую бронетехнику. Кульминацией трудностей стал 2025 год, когда в ходе контрнаступательных действий в Харьковской области подразделение потеряло до половины личного состава. Впоследствии бригада была отведена в Запорожскую область и переведена в оборонительную позицию.

ВС РФ ликвидировали офицера ВСУ, охранявшего иностранных советников
ВС РФ ликвидировали офицера ВСУ, охранявшего иностранных советников

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне СВО ликвидировали литовского футболиста Игнаса Кайлюса, который воевал на стороне Украины. Его гибель подтвердили организации, связанные с иностранными добровольцами, воюющими на стороне Киева.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar