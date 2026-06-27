Литовский футболист Игнас Кайлюс, воевавший на стороне Украины, погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщило LRT.

25-летний Кайлюс перестал выходить на связь в начале июня. Позже его гибель подтвердили организации, связанные с иностранными добровольцами, воюющими на стороне Киева.

«Наш любимый брат из Литвы, который служил добровольцем на Украине, отдал свою жизнь на поле боя», — говорится в опубликованном сообщении.

Некролог также разместил футбольный клуб «Судува», за дублирующий состав которого ранее выступал Кайлюс.

Ранее Зеленский распорядился активнее привлекать иностранных наёмников в украинские войска. Главарь киевского режима заявил о необходимости открыть «значительно больше возможностей» для притока боевиков из-за рубежа. По его словам, для этого будет задействовано расширенное количество рекрутинговых механизмов.