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Опубликовано 26 июня, 23:03

Воевавшего за ВСУ литовского футболиста Игнаса Кайлюса ликвидировали в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Литовский футболист Игнас Кайлюс, воевавший на стороне Украины, погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщило LRT.

25-летний Кайлюс перестал выходить на связь в начале июня. Позже его гибель подтвердили организации, связанные с иностранными добровольцами, воюющими на стороне Киева.

«Наш любимый брат из Литвы, который служил добровольцем на Украине, отдал свою жизнь на поле боя», — говорится в опубликованном сообщении.

Некролог также разместил футбольный клуб «Судува», за дублирующий состав которого ранее выступал Кайлюс.

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Ранее Зеленский распорядился активнее привлекать иностранных наёмников в украинские войска. Главарь киевского режима заявил о необходимости открыть «значительно больше возможностей» для притока боевиков из-за рубежа. По его словам, для этого будет задействовано расширенное количество рекрутинговых механизмов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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