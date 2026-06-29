Встреча Белоусова с военкорами длилась более трёх часов

Министр обороны России Андрей Белоусов провёл с военкорами беседу, которая растянулась более чем на три часа. Деталями поделился военный корреспондент ИС «Вести» Александр Сладков.

По словам журналиста, разговор носил весьма обстоятельный характер. Беседа продолжалась более трёх часов, однако подавляющая часть поднятых тем пока не подлежит разглашению.

«Мы беседовали с министром более трёх часов. Вот сегодня мы можем обнародовать, ну, я не знаю, там процентов пять-десять того, о чём мы говорили», – заявил он

Напомним, что Андрей Белоусов обсудил с военными корреспондентами техническое оснащение армии, защиту от дронов и социальную поддержку бойцов. Встреча с представителями медиасообщества, работающими в зоне боевых действий, прошла в закрытом формате. Ключевое внимание уделили вопросам защиты от вражеских беспилотников. Руководитель ведомства подчеркнул, что в каждой группировке войск уже выстроена эшелонированная система тактических перехватчиков БПЛА, однако работа по дальнейшему совершенствованию противовоздушной обороны продолжается