Политолог Вадим Карасёв заявил о серьёзном расколе внутри западного альянса. В беседе с Life.ru он отметил, что причиной конфликта стали удары украинских беспилотников по территории России, которые, предположительно, используют воздушное пространство прибалтийских республик.

Согласно оценке аналитика, власти Эстонии, Латвии и Литвы полноценно вовлечены в противостояние на стороне Киева. Карасёв уверен, что руководство этих государств пытается скрыть своё прямое соучастие, делая вид, что инциденты с падением летательных аппаратов — лишь досадные случайности, которые не должны мешать «причинению вреда» России.

Ситуация накалилась после заявлений главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, который фактически дезавуировал слова генсека НАТО Марка Рютте. Последний настаивает, что блок не предоставляет коридоры для ударов ВСУ, тогда как прибалтийские политики фактически подтверждают обратное, ориентируясь на британскую повестку.

Эксперт подчёркивает, что страны Прибалтики пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, они вынуждены поддерживать линию Лондона, одобряющего провокационные манёвры, а с другой — оправдываться перед руководством альянса, которое опасается прямой эскалации.

Такая несогласованность между высокопоставленными чиновниками Великобритании и представителями военно-политического блока демонстрирует глубокий кризис доверия. Карасёв убеждён, что нынешним руководителям прибалтийских стран не удастся избежать ответственности.

Сядут все, и Брюссель не поможет. Владимир Карасёв Политолог

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg заявил, что европейским странам необходимо усилить давление на Россию и расширить помощь Украине, проявив «стратегическое терпение» и готовность к ответным шагам Москвы.