Жал правую, мыл левую, но всё равно оказался расистом: Роналду оказался в центре скандала из-за рукопожатия
Роналду обвинили в расизме из-за видео с рукопожатием
Обложка © X/ The Footy Feed
Криштиану Роналду оказался в центре обсуждения после видео с трибуны, где он приветствует капитана сборной ДР Конго, а затем подходит к бровке и моет руку.
Роналду обвинили в расизме из-за видео с рукопожатием. Видео © X/ The Footy Feed
Ролик был снят около двух недель назад, но широко разошёлся в соцсетях только сейчас. Часть пользователей сочла поведение футболиста оскорбительным и обвинила его в расизме. Позже в сети обратили внимание на деталь, из-за которой обвинения стали выглядеть спорно. Роналду пожимал соперника правой рукой, а мыл левую.
После этого многие пользователи указали, что громкий вывод сделали на основе неверной трактовки видео.
Ранее камеры засняли, как Роналду во время предполётного досмотра перед матчем плей-офф ЧМ-2026 пошутил над сотрудниками аэропорта. Во время проверки багажа сотрудники службы безопасности попросили футболиста предъявить вещи для досмотра. В ответ Роналду с юмором начал снимать солнцезащитные очки, будто их тоже необходимо проверить.
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