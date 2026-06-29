Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 11:56

Жал правую, мыл левую, но всё равно оказался расистом: Роналду оказался в центре скандала из-за рукопожатия

Роналду обвинили в расизме из-за видео с рукопожатием

Обложка © X/ The Footy Feed

Обложка © X/ The Footy Feed

Криштиану Роналду оказался в центре обсуждения после видео с трибуны, где он приветствует капитана сборной ДР Конго, а затем подходит к бровке и моет руку.

Роналду обвинили в расизме из-за видео с рукопожатием. Видео © X/ The Footy Feed

Ролик был снят около двух недель назад, но широко разошёлся в соцсетях только сейчас. Часть пользователей сочла поведение футболиста оскорбительным и обвинила его в расизме. Позже в сети обратили внимание на деталь, из-за которой обвинения стали выглядеть спорно. Роналду пожимал соперника правой рукой, а мыл левую.

После этого многие пользователи указали, что громкий вывод сделали на основе неверной трактовки видео.

Роналду стал худшим игроком Португалии в игре с Колумбией на ЧМ
Роналду стал худшим игроком Португалии в игре с Колумбией на ЧМ

Ранее камеры засняли, как Роналду во время предполётного досмотра перед матчем плей-офф ЧМ-2026 пошутил над сотрудниками аэропорта. Во время проверки багажа сотрудники службы безопасности попросили футболиста предъявить вещи для досмотра. В ответ Роналду с юмором начал снимать солнцезащитные очки, будто их тоже необходимо проверить.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Футбол
  • Криштиану Роналду
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar