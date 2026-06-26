Камеры сняли, как Роналду потроллил работников аэропорта на досмотре перед вылетом на ЧМ

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду во время предполётного досмотра перед матчем плей-офф ЧМ-2026 пошутил над сотрудниками аэропорта, чем вызвал смех у персонала и очевидцев. Инцидент произошёл при вылете сборной Португалии на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против команды Колумбии, который запланирован на 28 июня.

Роналду пошутил над досмотром в аэропорту и рассмешил сотрудников перед матчем. Видео © Х / The Nassr Tribune

Во время проверки багажа сотрудники службы безопасности попросили футболиста предъявить вещи для досмотра. В ответ Роналду с юмором начал снимать солнцезащитные очки, будто их тоже необходимо проверить. Неожиданная реакция спортсмена вызвала улыбки у работников аэропорта и людей, находившихся рядом. Момент попал на камеры и быстро распространился в социальных сетях.

Ситуация выглядела особенно комично из-за спокойной манеры поведения форварда, который с невозмутимым видом отреагировал на стандартную процедуру. Роналду уже не впервые демонстрирует подобное поведение, используя юмор в повседневных ситуациях и снижая напряжение вокруг себя и команды.

Ранее Криштиану Роналду после матча группового этапа чемпионата мира, в котором Португалия разгромила Узбекистан со счётом 5:0, отказался отвечать на вопрос о Лионеле Месси. Игра завершилась дублем 41-летнего форварда, которого признали лучшим игроком встречи.