Роналду отказался отвечать на вопрос о рекорде Месси на ЧМ-2026

Португальский форвард Криштиану Роналду уклонился от обсуждения своего давнего соперника Лионеля Месси. Инцидент произошёл после матча группового этапа чемпионата мира, в котором португальцы разгромили Узбекистан со счётом 5:0, а Роналду оформил дубль. Журналист Наваф Аль Тамими попытался задать вопрос об аргентинце, но 41-летний нападающий, услышав имя Месси, произнёс: «Следующий вопрос», и демонстративно отвернулся.

Этот дубль стал для Роналду историческим: он стал первым футболистом в мире, который забивал на шести чемпионатах мира подряд. Теперь на его счету 10 голов в финальных турнирах. Однако это достижение меркнет на фоне рекорда Месси: аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей, забив свой 18-й мяч в матче с Австрией.

Встречи команд в групповом этапе подходят к концу. 28 июня сборная Португалии сыграет с Колумбией, а Аргентина в тот же день встретится с Иорданией. Не исключено, что в четвертьфинале турнира сборные Португалии и Аргентины могут сыграть друг с другом. Встреча главных звёзд мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионеля Месси — возможна, если обе команды выйдут в плей-офф с первых мест в своих группах.