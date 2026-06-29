Глава ФТС проинспектировал ключевые пункты пропуска на границе с Азербайджаном

Глава ФТС России Валерий Пикалёв провёл рабочую поездку в Дагестан, где вместе с начальником Северо-Кавказского таможенного управления Николаем Дзугаевым посетил ключевые автомобильные пункты пропуска на границе с Азербайджаном – Яраг-Казмаляр и Тагиркент-Казмаляр. Эти объекты играют важную роль в международном транспортном коридоре «Север — Юг» и способствуют развитию внешней торговли России.

На пункте пропуска Яраг-Казмаляр Пикалёв провел встречу с азербайджанским коллегой Шахином Багировым. Стороны обсудили текущую ситуацию, осмотрели инфраструктуру и наметили совместные шаги для решения проблемных вопросов, в том числе связанных с накоплением транспорта. Соглашение, подписанное в 2023 году, направлено на системное урегулирование таких ситуаций.

Пикалёв проверил ключевые погранпереходы в Дагестане. Фото © Пресс-служба ФТС России

Яраг-Казмаляр, являющийся наиболее загруженным пунктом пропуска на данном участке границы, в основном обслуживает грузовой транспорт. Его фактическая нагрузка вдвое, а в пиковые периоды – втрое превышает проектную мощность в 300 грузовиков в сутки. Пункт пропуска находится на реконструкции с 2020 года, после завершения которой его пропускная способность возрастет до 1400 транспортных средств в сутки. За первые полгода 2026 года через Яраг-Казмаляр было перевезено более 2 млн тонн грузов, что на 14,5% больше прошлогодних показателей.

Тагиркент-Казмаляр, в свою очередь, служит экспериментальной площадкой для внедрения новой модели пункта пропуска, призванной ускорить таможенные процедуры до 10 минут для грузового транспорта, согласно поручению Президента РФ. Особое внимание уделялось работе инспекционно-досмотрового комплекса и интегрированной системы пропуска. Несмотря на проектную мощность в 50 грузовиков в сутки, Тагиркент-Казмаляр работает с многократным превышением этой цифры, достигая в этом году 458 грузовых автомобилей в сутки. Общий рекорд по грузовому трафику на российско-азербайджанском участке границы также был установлен в 2026 году, составив 1396 грузовиков.

До этого ФТС России опровергла связь пробки на границе с Казахстаном с работой таможни. По данным службы, её сотрудники выполняют только дополнительные функции в рамках системы СПОТ, предусмотренные федеральным законом.