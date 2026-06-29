Украинский Ан-12 вылетел в Европу из закрытого аэропорта в Черновцах

Украинский транспортный самолёт Ан-12 вылетел в Европу из Черновцов, несмотря на закрытый аэропорт и запрет полётов в воздушном пространстве Украины. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Борт снова поднялся с закрытого аэропорта Черновцов и на данный момент приземлился в Словакии. В этом году самолёт уже не раз выполнял рейсы между разными странами и летал не только по Европе, но также в Азию и Африку. Собеседник агентства предположил, что речь может идти о коммерческих грузоперевозках. При этом самолёт находится в эксплуатации почти 57 лет — с 1969 года.

Ранее источник агентства сообщал и о других подобных рейсах. По его данным, украинский Ан-26 на прошлой неделе летал в Бельгию и Нидерланды из закрытого аэропорта Львова, а в мае выполнял рейсы в Норвегию и Швецию.

Кстати, ранее Словакия отказалась участвовать в новом пакете военной помощи НАТО для Украины. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что республика не будет выделять бюджетные деньги на поддержку Киева. Речь идёт о пакете финансовой помощи объёмом 70 миллиардов евро. По словам Фицо, Братислава не намерена подключаться к этой инициативе.