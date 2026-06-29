Военэксперт раскрыл главную задачу Армии России на пути к освобождению Славянска

Для установления полного контроля над Славянском российским силам потребуется занять господствующую высоту — гору Карачун. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт пояснил, что этот район изобилует лесистыми возвышенностями, но ключевая точка — именно Карачун. Ещё в 2014 году, когда ополченцы удерживали позиции, после потери этой высоты город оказался под прицелом и стал простреливаться.

Собеседник отметил, что успех операции также зависит от взятия Красного Лимана и Константиновки. По его прогнозу, основная летняя кампания будет направлена на решение вопросов в районе Доброполья, чтобы перерезать коммуникации и сделать оборону гарнизона нежизнеспособной. Активные боевые действия, по его оценке, могут продолжаться в июле, августе и даже сентябре.

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наши войска успешно двигаются к Славянску. По его словам, третья армия Южной группировки зашла в населённый пункт Николаевка, а до самого Славянска остаётся около 9 км.