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Опубликовано 28 июня, 19:40

Путин: ВС РФ успешно двигаются к Славянску, осталось 8-9 км

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

До Славянска (ДНР) российским подразделениям остаётся около 8–9 километров. Такую оценку привёл президент России Владимир Путин, комментируя продвижение войск группировки войск «Юг» на этом направлении. Об этом он сказал в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Третья армия Южной группировки хорошим темпом двигается к городу Славянску, зашла в населённый пункт Николаевка. До самого Славянска остаётся примерно 8-9 км», — сказал президент.

Путин: ВС РФ активно наступают на Сумском направлении
Путин: ВС РФ активно наступают на Сумском направлении

Ранее Путин заявил о серьёзном тактическом успехе российских войск. По его словам, в зоне ответственности группировки «Центр» был осуществлён прорыв мощного оборонительного эшелона противника. Он отметил, что войска прорвали трёхуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 м на четырёх участках и ведут бои.

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Тимур Хингеев
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