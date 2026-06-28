Путин: ВС РФ успешно двигаются к Славянску, осталось 8-9 км

До Славянска (ДНР) российским подразделениям остаётся около 8–9 километров. Такую оценку привёл президент России Владимир Путин, комментируя продвижение войск группировки войск «Юг» на этом направлении. Об этом он сказал в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Третья армия Южной группировки хорошим темпом двигается к городу Славянску, зашла в населённый пункт Николаевка. До самого Славянска остаётся примерно 8-9 км», — сказал президент.

Ранее Путин заявил о серьёзном тактическом успехе российских войск. По его словам, в зоне ответственности группировки «Центр» был осуществлён прорыв мощного оборонительного эшелона противника. Он отметил, что войска прорвали трёхуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 м на четырёх участках и ведут бои.